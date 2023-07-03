У 2022 році у Франції суттєво зросла кількість заявок від росіян, які хочуть отримати притулок у країні.

Про це свідчать дані французького Управління у справах біженців та осіб без громадянства (Ofpra), повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Le Figaro.

За даними управління, «довгостроковий характер і жорсткість російського режиму» спричинили більший потік заяв про надання притулку з Росії, ніж в останні роки. Зростання склало +75%.

Загалом 2 617 росіян подали заяви про надання притулку, «висловлюючи свої побоювання через політичні погляди, оскільки вони виступають проти війни, і через неприйняття призову або мобілізації в російські збройні сили», стверджує управління.

Загалом торік Франція прийняла понад 56 тисяч заяв із проханнями про притулок від громадян різних держав. П’ятий рік поспіль громадяни Афганістану найчастіше просили притулку у Франції — 17 тисяч з 131 тисячі поданих заяв.

Станом на 31 грудня 2022 року чисельність населення у Франції, що перебуває під захистом Ofpra, оцінюється в 547 102 особи.

У статистику не входять громадяни України, які скористалися спеціальною схемою, відомою як «тимчасовий захист». Вона звільнила українських біженців у Франції, близько 100 тисяч осіб, від необхідності просити про притулок, водночас надавши їм право на перебування та низку соціальних пільг.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року, коли Україна запровадила візовий режим для Росії, лише 37 громадян країни-агресора отримали візу на в’їзд.