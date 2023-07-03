Російські військові продовжують проводити незаконну депортацію українців. Наразі з тимчасово окупованих територій вивезли 700 тисяч дітей.

Про це заявив глава міжнародного комітету Ради федерації Григорій Карасін у телеграм-каналі.

За словами депутата, у всьому винні «київські націонал-радикали». Оскільки, як він повідомляє, вони знущалися над підлітками з південного сходу України.

— Останніми роками 700 тисяч дітей, рятуючись від бомбардувань і обстрілів із районів конфлікту в Україні, знайшли притулок саме в нас. Багато хто — разом із батьками, а вихованці дитячих будинків — разом із вихователями, — доповів він.

Крім того, він не зазначив, в чому саме полягали ці знущання. Також він додав, що в російському парламенті була створена спеціальна комісія для розслідування «фактів злочину київського режиму щодо неповнолітніх».

Нагадаємо, Росія могла вивезти з України 200-300 тисяч дітей.