Через атаку російських окупантів на Суми за допомогою безпілотників 3 липня загинула одна людина.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак .

"Унаслідок російського удару БПЛА, в п’ятиповерховому житловому будинку загинула 1 особа", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги у Сумах пролунали вибухи. Мер міста Олександр Лисенко повідомив, що спрацювала ППО.