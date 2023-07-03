Через атаку російських окупантів на Суми за допомогою безпілотників 3 липня загинула одна людина.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Унаслідок російського удару БПЛА, в п’ятиповерховому житловому будинку загинула 1 особа", - повідомив він.
Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги у Сумах пролунали вибухи. Мер міста Олександр Лисенко повідомив, що спрацювала ППО.
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Через атаку російських окупантів на Суми за допомогою безпілотників 3 липня загинула одна людина.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Унаслідок російського удару БПЛА, в п’ятиповерховому житловому будинку загинула 1 особа", - повідомив він.
Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги у Сумах пролунали вибухи. Мер міста Олександр Лисенко повідомив, що спрацювала ППО.