Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала раніше прийняте рішення щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Про це йдеться на сайті Нацкомісії.

Під час відкритого засідання голова комісії Костянтин Ущаповський заявив, що на період воєнного стану позиція президента Володимира Зеленського є достатньою підставою для того, щоб Нацкомісія скасувала своє рішення.

Як відомо, постанова була запропонована від 29 червня 2023 року.

— Згідно з цим рішенням тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%, - зазначили в повідомленні.

Крім того, він доручив терміново підготувати необхідні матеріали для додаткових консультацій з урядом з приводу тарифів на воду.

Раніше, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.