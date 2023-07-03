Заступник міністра оборони генерал Олександр Павлюк прокоментував скандали із військкомами та пообіцяв жорстко реагувати за законом на скандали співробітників територіальних центрів комплектування (військкоматів).

Про це повідомили у Ліга.net.

За його словами, у медіа та соцмережах поширюється інформація про окремі випадки «негідної поведінки» військовослужбовців ТЦК стосовно громадян.

«Підкреслю, що всі випадки, що ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних Сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції. За кожною подібною ситуацією будуть проведені службові розслідування, а винних притягнуть до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством», — заявив Олександр Павлюк.

Він зазначив, що в рамках перевірки роботи військкоматів у всіх регіонах України у Міноборони реагуватимуть на кожен інцидент.

Раніше повідомлялось, Миколаївський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надав роз’яснення щодо вручення військовозобов’язаним повісток.

Нагадаємо, керівництво військкомату на Львівщині за хабарі допомагало ухилянтам оформлювати медичні довідки про непридатність до служби й давало дозвіл на виїзд за кордон.