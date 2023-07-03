Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» завершив ремонт тролейбуса, який був придбаний ще в 2012 році. З завтрашнього дня, 4 липня, він виходить на маршрути Миколаєва.

Про це повідомляє пресслужба КП.

Працівники тролейбусного депо провели роботи з капітального ремонту ходової частини, складових системи управління, а також зробили внутрішнє оновлення салону тролейбуса МАЗ. Також було встановлено систему відеоспостереження, яка додатково виведена на монітор в кабіні водія.

Тролейбус 3006 було забрендовано відповідно до брендбуку міста «Миколаїв - місто на хвилі», тому він візуально схожий на нові тролейбуси «Дніпро».

«Тролейбусне депо нашого підприємства працює як над повним оновленням рухомого складу, так і над обслуговуванням одиниць, які були придбані раніше й добре показали себе в роботі. Цей тролейбус був придбаний підприємством у 2012 році, а проведені роботи дадуть змогу продовжити термін його подальшої експлуатації», - розповів директор підприємства Юрій Сметана.

Наразі на маршрути Миколаєва щоденно випускають 54 одиниці транспорту, з них 28 тролейбусів.