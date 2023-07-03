Уряд виділив понад 6,6 мільярда гривень на проєкти відбудови з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя України.

Зокрема, кошти виділяються на відбудову шкіл, дитячих садочків, медичних закладів, житлових будинків, будівництво та реконструкцію водогонів і каналізацій, тепломереж, буріння артезіанських свердловин.

Повідомляється, що частина коштів буде спрямована на відновлення та ремонт 13 медзакладів різного профілю у найбільш постраждалих від війни областях та у регіонах, які зазнали підтоплення через підрив Каховської гідроелектростанції.

«Вже понад рік російська армія прицільно продовжує нищити та завдавати ударів по українській інфраструктурі, в тому числі й медичній. Зокрема, щоденно ворог знищує лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові тощо. Однак, попри постійні бомбардування, в Україні триває робота над відновленням та відбудовою частини медзакладів. Для того, аби попри спричинені війною виклики, кожен, хто потребує, мав доступ до якісної та необхідної медичної допомоги», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед об’єктів медичної інфраструктури йдеться про центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), обласні та клінічні лікарні — 7 медзакладів на Харківщині, 2 на Житомирщині, 3 на Миколаївщині та 1 об’єкт на Одещині.

Нагадаємо, що в Шевченківській громаді відновлюють будівлю амбулаторії, яка постраждала від обстрілів росіян.