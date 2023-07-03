Україна вважатиме перемогою у війні над Росією відновлення територіальної цілісності нашої держави станом на 1991 рік. Тобто війну не буде закінчено, поки Крим буде знаходитися під російською окупацією.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN .

Попри те, що зусилля України наразі зосереджені на відвоюванні території на півдні та сході, президент зауважив, що кінцевою метою держави є звільнення Криму.

«Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим знаходиться під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася», - сказав він.

На запитання, чи є сценарій, за якого може бути мир без Криму, Зеленський сказав: «Тоді це не буде перемогою».

Нагадаємо, на Бердянському напрямку протитанкісти миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського збили ворожий вертоліт Ка-52.