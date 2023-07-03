На Миколаївщині збільшилась кількість дітей, які розпочнуть навчання у перших класах.

Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту освіти та науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська.

— Щодо першачків, то на сьогодні подано 10 500 заяв. Зрозуміло, що цей процес триває до 1 вересня. Це гірший результат, ніж у 2021 році. У 2022 році у нас було -30% дітей, які пішли до 1 класу. Це було 6 854 дитини. Це ті, хто в нас пішов до 1 класу минулого року, а цього року практично половина, — зазначила Алла Веліховська.

Всього у школах планують розпочати навчання 111 362 дітей. Проте, це не остаточна цифра, адже багато дітей з батьками потроху повертаються на батьківщину.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України хоче повернути очне навчання у школах там, де це можливо. Головною умовою відновлення шкільного офлайн навчання є наявність укриттів.