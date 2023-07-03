У Військово-Морських Силах ЗСУ планують створити протимінний дивізіон задля безпеки цивільного судноплавства.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, ВМС уже мають два протимінні кораблі, які беруть участь у навчаннях Sea Breeze, але сподіваються, що таких буде мінімум чотири одиниці. Як він повідомив, вони очікують ще два кораблі від Нідерландів.

«Ми рухаємося вперед, і що стосується подальших перспектив, то зараз обговорюється створення повноцінного протимінного дивізіону, бо одне з головних наших завдань – це забезпечення безпеки цивільного судноплавства в акваторіях наших морів», — сказав Дмитро Плетенчук.

Він наголосив, що мінна безпека є одним із пріоритетів, а розмінування проводиться постійно.

«У нас є мобільна група з розмінування, яка постійно опікується тими боєприпасами, що потрапляють у зону видимості, у прибережній зоні, або тими, які викидає на берег. Так само і під водою», — додав Дмитро Плетенчук.

Також він зазначив, що повноцінна операція з розмінування акваторії – це дуже складна операція, яка потребує низки сприятливих факторів, насамперед - припинення бойових дій.

Нагадаємо, у 2024 році корвет «Іван Мазепа» має увійти до складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України.