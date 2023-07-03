Внаслідок підриву Каховської ГЕС поля в Миколаївській області, які затопило водою, перетворились на болота.

Наслідки екокатастрофи показав голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

На відео показані поля між Павлівською рощею та містом Снігурівка біля Інгульця, які були засіяні соняшником та пшеницею. Ця ділянка перетворилась на суцільне болото.

«Хоч рівень води на річці Інгулець після повені вже повернувся до попереднього рівня, чимало сільськогосподарських угідь все ще залишаються підтопленими. Ці квітучі поля перетворилися на суцільне болото. Така ж сама ситуація з іншими земельними ділянками, що знаходяться біля річки Інгулець. На жаль, наслідки діянь російських терористів ми відчуватимемо ще багато років…», - написав Іван Кухта.

Нагадаємо, попередня сума збитків від втрати врожаю у Миколаївській області через підрив Каховської дамби становить 20 мільйонів гривень.