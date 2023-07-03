Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що десятки бойових танків Leopard 1A5, які були надані Україні Німеччиною та Данією, незабаром прибудуть. Він підкреслив, що це станеться в найближчі тижні.
Про це він сказав в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус акцентував на історичному характері рішень щодо постачання зброї країні, що воює, які Берлін ухвалив після повномасштабного російського вторгнення.
— Найближчими тижнями в Україну будуть доставлені десятки бойових танків Leopard 1A5, які нададуть Німеччина і Данія, — сказав міністр оборони Німеччини.
Нагадаємо, українських військові будуть проходити навчання в Німеччині щодо захисту від ядерних, біологічних і хімічних бойових отруйних речовин.
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що десятки бойових танків Leopard 1A5, які були надані Україні Німеччиною та Данією, незабаром прибудуть. Він підкреслив, що це станеться в найближчі тижні.
Про це він сказав в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус акцентував на історичному характері рішень щодо постачання зброї країні, що воює, які Берлін ухвалив після повномасштабного російського вторгнення.
— Найближчими тижнями в Україну будуть доставлені десятки бойових танків Leopard 1A5, які нададуть Німеччина і Данія, — сказав міністр оборони Німеччини.
Нагадаємо, українських військові будуть проходити навчання в Німеччині щодо захисту від ядерних, біологічних і хімічних бойових отруйних речовин.