Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що десятки бойових танків Leopard 1A5, які були надані Україні Німеччиною та Данією, незабаром прибудуть. Він підкреслив, що це станеться в найближчі тижні.

Про це він сказав в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус акцентував на історичному характері рішень щодо постачання зброї країні, що воює, які Берлін ухвалив після повномасштабного російського вторгнення.

— Найближчими тижнями в Україну будуть доставлені десятки бойових танків Leopard 1A5, які нададуть Німеччина і Данія, — сказав міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, українських військові будуть проходити навчання в Німеччині щодо захисту від ядерних, біологічних і хімічних бойових отруйних речовин.