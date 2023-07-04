За останню добу в Україні було ліквідовано ще 770 окупантів. Втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять 231 тисячу 30 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно склали:

танків ‒ 4059 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 7908 (+9)

артилерійських систем – 4252 (+32)

РСЗВ – 647 (+6)

засоби ППО ‒ 394 (+3)

літаків – 315 (+0)

вертольотів – 309 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3602 (+29)

крилаті ракети ‒ 1264 (+0)

кораблі/катери ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6843 (+9)

спеціальна техніка ‒ 590 (+0)