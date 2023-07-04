За останню добу в Україні було ліквідовано ще 770 окупантів. Втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять 231 тисячу 30 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно склали:
танків ‒ 4059 (+2)
бойових броньованих машин ‒ 7908 (+9)
артилерійських систем – 4252 (+32)
РСЗВ – 647 (+6)
засоби ППО ‒ 394 (+3)
літаків – 315 (+0)
вертольотів – 309 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3602 (+29)
крилаті ракети ‒ 1264 (+0)
кораблі/катери ‒ 18 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 6843 (+9)
спеціальна техніка ‒ 590 (+0)
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За останню добу в Україні було ліквідовано ще 770 окупантів. Втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять 231 тисячу 30 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно склали:
танків ‒ 4059 (+2)
бойових броньованих машин ‒ 7908 (+9)
артилерійських систем – 4252 (+32)
РСЗВ – 647 (+6)
засоби ППО ‒ 394 (+3)
літаків – 315 (+0)
вертольотів – 309 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3602 (+29)
крилаті ракети ‒ 1264 (+0)
кораблі/катери ‒ 18 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 6843 (+9)
спеціальна техніка ‒ 590 (+0)