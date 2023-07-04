В Україні через онлайн-аукціони «Прозорро.Продажі» продаватимуть підсанкційні російські активи, гроші спрямують на подолання наслідків російської агресії та відновлення економіки.

Про це заявили у Міністерстві економіки України.

«Прозорро.Продажі» стане головним майданчиком з продажу вилучених російських активів. Це вкрай важливий напрямок розвитку реформи малої приватизації. Крім грошей, йдеться про відповідальність, яку повинен понести російський бізнес, який фінансує злочини, вчинені армією Російської Федерації в Україні», — зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко.

Крім того, вона повідомила, що Уряд України працює над впровадженням великої приватизації.

За її словами, під час повномасштабної війни реформа малої приватизації вкрай актуальна та необхідна. Про це свідчить інтерес бізнесу до онлайн-аукціонів на «Прозорро.Продажі». Лише за час повномасштабної війни від продажу об’єктів малої приватизації Україна заробила 2,8 мільярда гривень.

«Загалом за п’ять років реформи бюджети різних рівнів поповнилися на 14 мільярдів гривень. З молотка пішли майже п’ять тисяч державних та комунальних обʼєктів, які не використовувалися. На їхньому місці підприємці відкрили нові заклади, як-то готелі, кав’ярні, виробництва, а також створили робочі місця та платять податки», — сказала Юлія Свириденко.

Також вона розповіла, що одним з перших російських активів, які продадуть через «Прозорро.Продажі» може стати торговий центр «Ocean Plaza» в Києві. Дві третини акцій його донедавна належали російським олігархам, зокрема Аркадію Ротенбергу і його сину Ігорю. На початку червня Уряд передав їх Фонду держмайна.

Раніше повідомлялось, Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти понад 200 російських та білоруських компаній, серед яких багато ремонтних заводів.