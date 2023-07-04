У вівторок, 4 липня, перед початком сесійного засідання на вулиці депутатам Львівської обласної ради вручили повістки від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це у Telegram повідомив депутат від партії «Свобода» Йосиф Ситник.

«Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП міста Львова. Депутатам вручили повістки», — написав Йосиф Ситник.

Раніше повідомлялось, Миколаївський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надав роз’яснення щодо вручення військовозобов’язаним повісток на вулиці.