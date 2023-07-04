За оцінками Кільського інституту світової економіки, уряди європейських країн виділили на прихисток для українців вже понад 43 мільярди євро.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляється, такі витрати включають грошові виплати, надання житла, медичну допомогу, освітні послуги, а також забезпечення харчовими продуктами та засобами першої необхідності.

Зазначається, що серед європейських країн, які приймають українців, найбільшу суму коштів витратила Польща, що складає понад 12 мільярдів євро. На другому місці за цим показником опинилася Німеччина, її витрати сягнули майже 11 мільярдів євро.

Також значні кошти на прихисток для українців витратили Чехія (2,94 мільярда євро), Іспанія (2,24 мільярда євро), Франція (2,04 мільярда євро), Румунія (1,26 мільярда євро), Швейцарія (1,16 мільярда євро) та Італія (1,15 мільярда євро).

Також у дослідженні зазначається, що великий внесок у допомогу українцям зробили звичайні громадяни європейських країн.

Нагадаємо, у Болгарії пропонують продовжити підтримку українських біженців.