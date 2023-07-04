Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді офіційно закріпити статус англійської мови, як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає спроби застосувати в Україні режим двомовності неконституційні.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

В рішенні Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року наголошується, що жоден громадянин України не зобов’язаний володіти іншою мовою, ніж державна. Також зазначається, що будь-яка загроза національній мові означає загрозу національній безпеці. Хочу вірити, що питання зміцнення української ідентичності, як і оновлення змісту українського законодавства, будуть йти поруч.

«В умовах повномасштабного вторгнення ми побачили високий рівень переходу громадян України на державну мову як у професійному спілкуванні, так і в побуті. Спостерігається рекордний інтерес громадян інших країн до вивчення української мови, колосальний попит на наш культурний продукт: музику, книгу, кіно, театр. Утверджуючи державну мову, ми зміцнюємо суспільство», — зауважив Тарас Кремінь.

Також він нагадав, що питання застосування англійської мови в Україні регулюється багатьма законами: «Про державну службу», «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про повну загальну освіту».

Повідомляється, що 21 статтею Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» визначено, що держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.

«Разом із тим, ми як європейська країна маємо володіти мовами країн-членів Європейського співтовариства, куди подали заявку на вступ. Відповідно й українська матиме статус офіційної мови ЄС. Тому питання поширення української за кордоном - серед пріоритетів і завдань держави», — сказав Тарас Кремінь.

Уповноважений сподівається, що запропонований варіант законопроєкту буде значно доопрацьовано з урахуванням висловлених пропозицій.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні.

Раніше повідомлялось, Держава надаватиме фінансову допомогу громадянам на оплату курсів вивчення англійської мови через програму «єПідтримка».