Російська армія у вівторок, 4 липня, обстріляла місто Первомайський Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов у Telegram.
За попередньою інформацією, удару по місту завдали фугасного снаряда.
Внаслідок вибуху спалахнуло кілька автомобілів на стоянці.
Стало відомо про 31 постраждалого, із них 9 – діти.
Внаслідок удару сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. На місці потерпілим надають допомогу медики.
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Російська армія у вівторок, 4 липня, обстріляла місто Первомайський Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов у Telegram.
За попередньою інформацією, удару по місту завдали фугасного снаряда.
Внаслідок вибуху спалахнуло кілька автомобілів на стоянці.
Стало відомо про 31 постраждалого, із них 9 – діти.
Внаслідок удару сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. На місці потерпілим надають допомогу медики.