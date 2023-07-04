За дорученням Президента Володимира Зеленського 4 липня до Міністерства закордонних справ України викликали посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, якому висловили рішучий протест у зв’язку із суттєвим погіршенням стану ув’язненого громадянина України в Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Грузинському послу було наголошено, що грузинська влада має припинити знущання з Міхеіла Саакашвілі, бо таке ставлення є абсолютно неприйнятним.

У зв’язку з цим послу Грузії в Україні запропонували повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації.

Зазначається, що українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Міхеіла Саакашвілі до України для лікування та догляду.

Нагадаємо, у 2015 році колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав українське громадянство.

Як відомо, затриманий 1 жовтня 2021 року він написав листа з в'язниці, в якому стверджує, що знав, що його заарештують «за сфабрикованими вироками, винесеними за наказом президента Російської Федерації Володимира Путіна».

Раніше повідомлялось, Президент України Володимир Зеленський заявив, що не забуде про Міхеіла Саакашвілі, який перебуває у грузинській в'язниці.



