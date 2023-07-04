Через загрозу підриву Запорізької атомної станції було ухвалено рішення про зміцнення оборони північного кордону України особовим складом і бойовою технікою.

Про це повідомляє командувач Об’єднаних сил генерала-лейтенанта Сергія Наєва у Телеграмі.

Він наголосив, що робота в цьому напрямку триває цілодобово.

—У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було прийнято рішення щодо посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою”, — інформує командувач ООС.

Як зазначає Сергій Наєв, будують протитанкові загородження, облаштовують мінні поля та укріплюється вся лінія оборони.

—Наша розвідка працює досить ефективно. Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію”, - додав Наєв.

Раніше повідомлялося, що ні Україна, ні Росія не зобовʼязалися дотримуватись п'яти принципів, викладених директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі щодо захисту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.