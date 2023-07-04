Російський винищувач МіГ-31 зазнав аварії у Камчатському краї. Зазначається, що літак нібито виконував навчальний політ без боєкомплекту.

Про це пише «РИА Новости» із посиланням на Тихоокеанський флот.

–Винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту в Камчатському краї, повідомив Тихоокеанський флот. Літак виконував політ без боєкомплекту, до місця аварії направлені пошуково-рятувальні сили, – зазначили «РИА Новости».

Тривають пошуки екіпажу винищувача та. його уламків.

Дрон атакував військову частину під Москвою.