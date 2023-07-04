Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував атаки дронів-камікадзе на Москву 4 липня.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

— Якщо говорити про Москву, то ми традиційно не коментуємо це. Але так буває. Якщо російська 45-та бригада спецназу займається диверсіями в українському тилу, то це означає, що щось може прилетіти по Москві. Так трапляється, — сказав Андрій Юсов.

Як повідомлялось, у Московській області, 4 липня була атакована адміністративна будівля на території військової частини. За інформацією російських ЗМІ, було збито декілька безпілотників.