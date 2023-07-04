Воїни 92-ї окремої механізованої бригади з автоматів ліквідували ворожий «Орлан-10».

Про це повідомили у телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ.

Зазначається, що ці військовий підрозділ не є зенітним. Однак, бажання ліквідувати ворожий об'єкт в українському небі допомогло їм збити ворожий безпілотник з автоматів.

— Бійці 92-ої ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка збили ворожий «Орлан-10» з автоматів, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» над Миколаївщиною знищили ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня.