Сьогодні, 4 липня, в Миколаєві відбулося засідання спеціальної робочої групи, де розглянули фінансово-економічні показники медзакладів обласної ради.
Про це перший заступник голови обласної ради Антон Табунщик написав на своїй сторінці в Facebook.
Це вже друге засідання робочої групи щодо ситуації, що склалася за результатами контрактування з Національною службою здоров’я України у низці закладів охорони здоров’я Миколаївської області та міста Миколаєва.
«Минулого разу ми надали доручення зібрати інформацію для проведення аналізу фінансово-економічних спроможностей закладів. Сьогодні разом із начальником обласного управління охорони здоров’я Maxim Beznosenko розглянули показники фінспроможності та господарської діяльності частини обласних медзакладів – обласної інфекційної лікарні, фтизіопульманологічного центру, обласних стоматологічної поліклініки, центру паліативної допомоги та шкірно-венерологічного диспансеру», - написав він.
Наразі вже опрацьовано перший блок.
«Ми проговорили із керівниками закладів та представниками фінансових відділів основні показники з 2019 до поточного року в порівнянні, що зібрав, систематизував та зробив висновки відділ бюджету та аналізу виконавчого апарату Миколаївської обласної ради. Виявили деякі зауваження та поставили відповідні завдання», - додав Антон Табунщик.
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Сьогодні, 4 липня, в Миколаєві відбулося засідання спеціальної робочої групи, де розглянули фінансово-економічні показники медзакладів обласної ради.
Про це перший заступник голови обласної ради Антон Табунщик написав на своїй сторінці в Facebook.
Це вже друге засідання робочої групи щодо ситуації, що склалася за результатами контрактування з Національною службою здоров’я України у низці закладів охорони здоров’я Миколаївської області та міста Миколаєва.
«Минулого разу ми надали доручення зібрати інформацію для проведення аналізу фінансово-економічних спроможностей закладів. Сьогодні разом із начальником обласного управління охорони здоров’я Maxim Beznosenko розглянули показники фінспроможності та господарської діяльності частини обласних медзакладів – обласної інфекційної лікарні, фтизіопульманологічного центру, обласних стоматологічної поліклініки, центру паліативної допомоги та шкірно-венерологічного диспансеру», - написав він.
Наразі вже опрацьовано перший блок.
«Ми проговорили із керівниками закладів та представниками фінансових відділів основні показники з 2019 до поточного року в порівнянні, що зібрав, систематизував та зробив висновки відділ бюджету та аналізу виконавчого апарату Миколаївської обласної ради. Виявили деякі зауваження та поставили відповідні завдання», - додав Антон Табунщик.