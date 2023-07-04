Сьогодні, 4 липня, в Миколаєві відбулося засідання спеціальної робочої групи, де розглянули фінансово-економічні показники медзакладів обласної ради.

Про це перший заступник голови обласної ради Антон Табунщик написав на своїй сторінці в Facebook.

Це вже друге засідання робочої групи щодо ситуації, що склалася за результатами контрактування з Національною службою здоров’я України у низці закладів охорони здоров’я Миколаївської області та міста Миколаєва.

«Минулого разу ми надали доручення зібрати інформацію для проведення аналізу фінансово-економічних спроможностей закладів. Сьогодні разом із начальником обласного управління охорони здоров’я Maxim Beznosenko розглянули показники фінспроможності та господарської діяльності частини обласних медзакладів – обласної інфекційної лікарні, фтизіопульманологічного центру, обласних стоматологічної поліклініки, центру паліативної допомоги та шкірно-венерологічного диспансеру», - написав він.

Наразі вже опрацьовано перший блок.