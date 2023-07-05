Під час війни більшість запитів з проханням допомогти в евакуації тварин гуманістичний рух UAnimals отримує саме від українських військових.

Про це засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук в інтерв’ю Українській правді.

«Щодо порятунку диких і часто свійських тварин звертаються саме військові. За допомогою військових ми вивозили левів, тигрів, ведмедів, якихось домашніх тварин, віслюка. Ми регулярно з стикаємося з тим, коли військові дзвонять, пишуть, ловлять наші команди евакуації, кажуть: «Заберіть собаку, ми її врятували, треба далі її перевозити». Тому український військовий намагається захистити кожне життя, яке знаходиться поруч із ним, навіть якщо це життя хвостате і з вусами».

Гуманістичний рух UAnimals бореться за права українських тварин із 2016 року.

До 24 лютого 2022-го організація добивалась заборони експлуатації звірів у цирках і сфері розваг та закликала українських дизайнерів відмовитись від використання хутра у своїх виробах.

Під час повномасштабного російського вторгнення у фокусі роботи UAnimals опинилась, зокрема, евакуація тварин із зон бойових дій.

Нагадаємо, співробітники миколаївського КП «Центр захисту тварин» врятували понад 100 собак та 30 котів, які опинилися в зоні стихійного лиха, спричиненого підривом греблі Каховської ГЕС.