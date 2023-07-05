У травні до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулася родина, яку незаконно депортували до Росії та просили допомогти повернути їх в Україну.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як з’ясувалось, до початку повномасштабної війни сім’я проживала в селі Липці Харківської області, куди окупанти зайшли в перший же день повномасштабного вторгнення.

В березні минулого року окупаційна влада в примусовому порядку вивезла сім’ю до Воронезької області Російської Федерації.

Як зазначається, для того, щоб родина змогла отримати посвідчення на повернення в Україну, Офіс Омбудсмана оперативно зв’язався з Державною міграційною службою України. Супровід їх на територію країни-агресора був забезпечений спільно з організацією, яка займається питаннями повернення депортованих осіб.

— Водночас, маючи всі необхідні документи, маму разом із маленьким сином кілька разів не пропускала на кордоні російська сторона, і що вже не дивує, жодних пояснень не надавали, — зауважив Дмитро Лубінець.

За його словами, попри всі складнощі, в червні цього року маму із сином вдалося повернути додому та наразі вони перебувають у Харкові.

Нагадаємо, до України із Російської Федерації вдалось повернути ще одну депортовану дитину.

Раніше повідомлялось, що 16 вихованців Новопетрівської школи-інтернату Миколаївської області, яких раніше незаконно вивезли до російської Анапи наразі перебувають у Грузії.