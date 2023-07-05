Розпочато дослідження проб ґрунту на затоплених унаслідок руйнування Каховської ГЕС територіях. Зокрема, у Херсонській та Миколаївській областях відібрано перші 23 проби ґрунту.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«Їх відбирають під час роботи на територіях областей, де повністю спала вода після затоплення. Дослідження дозволяють встановити рівень забруднення ґрунту. Зокрема, наявність у ньому токсичних речовин та рівень паразитарного забруднення», - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначають, що затоплення таких об’єктів, як кладовища, вбиральні, поля, сміттєзвалища, в результаті підриву Каховської ГЕС спричинили ризик розповсюдження збудників вірусних гепатитів, гельмінтозів та інших гострих інфекційних захворювань.

Згідно з інформацією МОЗ, станом на 4 липня, 95 % проб відповідають гігієнічним вимогам. У 5% проб, відібраних в районі річкового порту Херсона, зафіксовані перевищення за паразитологічними показниками. Йдеться про яйця гельмінтів та наявність у пробах кишкових цист, які можуть викликати гастроентерит чи дизентерію. Ці інфекційні захворювання передаються через контакт із забрудненими речовинами.

Щоб запобігти ймовірному зараженню, людям важливо уникати контакту із забрудненим ґрунтом, зокрема під час обробки землі для сільськогосподарських потреб, а також не вживати забруднені овочі і фрукти й не використовувати воду з криниць на забрудненій території.

Роз’яснювальну роботу з населенням щодо профілактики інфекційних захворювань та харчових отруєнь фахівці ЦКПХ проводять щоденно під час виїздів до громад. Крім того, інформують населення щодо заборони використання неочищеної води з необроблених джерел та способів дезінфекції питної води за допомогою бактерицидних засобів.

У МОЗ нагадали, що в разі виникнення таких симптомів, як діарея, блювота, біль у животі або інших ознак захворювання, важливо звернутися до лікаря якомога швидше. Лікар зможе зробити відповідну діагностику та призначити своєчасне лікування.

Нагадаємо, в селі Нововасилівка Снігурівської громади, яке постраждало через підтоплення, встановили систему очищення питної води. Вона вироблятиме 10 тисяч літрів води на добу.