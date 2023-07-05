Колишньому начальнику «Північної виправної колонії № 90» заочно повідомлено про підозру за фактами депортації та примусового переміщення понад 1700 осіб.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства всі депортовані були засуджені та утримувались в установах відбування покарань Херсонської області.

Повідомляється, що підозрюваний з перших днів окупації перейшов на бік ворога обіймаючи посаду «начальника Управління служби виконання наказів в Херсонській області». У підпорядкуванні цього незаконно створеного окупантами органу були всі захоплені установи виконання покарань регіону.

Як зазначається, упродовж жовтня-листопада 2022 року за його наказом з вʼязниць Херсонської області та Снігурівської колонії Миколаївської області, примусово депортовано до аналогічних установ, розташованих в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України, понад 1700 осіб.

Наразі встановлено місця перебування 43 вивезених, доля інших залишається невідомою.

Колаборанта звинувачено у порушенні законів та звичаїв війни (частина 2 статті 28, частина 1 статті 438 КК України).

Наприкінці 2022 року прокурори у порядку спеціального досудового розслідування подали до суду обвинувальний акт стосовно цього ж екскерівника колонії за фактом державної зради за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, двох працівників Снігурівської колонії судитимуть за співпрацю з окупантами.