Кабінет міністрів України розподілив майже 5,3 мільярда гривень субвенцій між громадами десяти областей: Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської.

Про це пише Мінвідновлення.

Гроші на реконструкцію виділив Європейський інвестиційний банк у межах програми «Програма з відновлення України». Їх поділили так:

Вінницька область — 373,6 млн грн;

Дніпропетровська область — 519,1 млн грн;

Житомирська область — 445,4 млн грн;

Київська область — 2,4 млрд грн;

Кіровоградська область — 244,2 млн грн;

Одеська область — 455,2 млн грн;

Полтавська область — 643,7 млн грн;

Сумська область — 82,2 млн грн;

Черкаська область — 98,9 млн грн;

Чернігівська область — 42,9 млн грн.

Кошти будуть спрямовані на відновлення 109 об’єктів, серед яких заклади освіти, охорони здоров’я, центри надання адміністративних послуг, об’єкти критичної інфраструктури тощо.