Кабінет міністрів України розподілив майже 5,3 мільярда гривень субвенцій між громадами десяти областей: Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської.
Про це пише Мінвідновлення.
Гроші на реконструкцію виділив Європейський інвестиційний банк у межах програми «Програма з відновлення України». Їх поділили так:
Підкреслимо, що в переліку відсутня Миколаївська область, а також прифронтові Харківська, Херсонська, Запорізька області.
Нагадаємо, Миколаїв увійшов до громад, де повільно розглядають заявки на відновлення житла.
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Кабінет міністрів України розподілив майже 5,3 мільярда гривень субвенцій між громадами десяти областей: Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської.
Про це пише Мінвідновлення.
Гроші на реконструкцію виділив Європейський інвестиційний банк у межах програми «Програма з відновлення України». Їх поділили так:
Підкреслимо, що в переліку відсутня Миколаївська область, а також прифронтові Харківська, Херсонська, Запорізька області.
Нагадаємо, Миколаїв увійшов до громад, де повільно розглядають заявки на відновлення житла.