Внаслідок обстрілу російськими окупантами Очаківської та Куцурубської громад двічі виникали пожежі на відкритих територіх.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.

Вчора, 4 липня, о 13:59, 15:58, 16:55 та 19:10 ворожих обстрілів зазнало Очаківської громади. Внаслідок одного із обстрілів виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яка була оперативно ліквідована.

Окрім цього, о 19:10 ворог завдав артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади.

О 17:02 зафіксовано обстріл біля населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території, площею 500 кв. м, яка також була ліквідована.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, воїни 92-ї окремої механізованої бригади з автоматів ліквідували ворожий «Орлан-10».