Внаслідок обстрілу російськими окупантами Очаківської та Куцурубської громад двічі виникали пожежі на відкритих територіх.
Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.
Вчора, 4 липня, о 13:59, 15:58, 16:55 та 19:10 ворожих обстрілів зазнало Очаківської громади. Внаслідок одного із обстрілів виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яка була оперативно ліквідована.
Окрім цього, о 19:10 ворог завдав артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади.
О 17:02 зафіксовано обстріл біля населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території, площею 500 кв. м, яка також була ліквідована.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, воїни 92-ї окремої механізованої бригади з автоматів ліквідували ворожий «Орлан-10».
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
Внаслідок обстрілу російськими окупантами Очаківської та Куцурубської громад двічі виникали пожежі на відкритих територіх.
Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.
Вчора, 4 липня, о 13:59, 15:58, 16:55 та 19:10 ворожих обстрілів зазнало Очаківської громади. Внаслідок одного із обстрілів виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яка була оперативно ліквідована.
Окрім цього, о 19:10 ворог завдав артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади.
О 17:02 зафіксовано обстріл біля населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території, площею 500 кв. м, яка також була ліквідована.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, воїни 92-ї окремої механізованої бригади з автоматів ліквідували ворожий «Орлан-10».