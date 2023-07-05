Про це заявив керівник служби зв'язків з громадськістю Командування Сил Територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашківський.
— На Бахмутському напрямку складна ситуація. Ворог все частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів використовується елемент, попередньо називається, Люїзит, – заявив Дмитрашківський.
Речник Сил оборони заявив, що серед українських військових вже є постраждалі від цього хімічного елементу. Він зазначив, що даний хімічний елемент викликає нудоту, рвоту та втрату свідомості.
Хімічно люїзит – це похідне тривалентного миш'яку, сполуки якого мають велику токсичність. У 1993 році, в результаті підписання Конвенції про хімічну зброю, використання люїзиту як хімічної зброї було заборонено. Його включили до списку 1, котрий регламентує виробництво та обіг небезпечних речовин.
Раніше речник Генштабу повідомив, що на Бахмутському напрямку українські військовослужбовці перехопили в російсько-окупаційних військ стратегічну ініціативу — ведуть наступ широким фронтом.
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Про це заявив керівник служби зв'язків з громадськістю Командування Сил Територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашківський.
— На Бахмутському напрямку складна ситуація. Ворог все частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів використовується елемент, попередньо називається, Люїзит, – заявив Дмитрашківський.
Речник Сил оборони заявив, що серед українських військових вже є постраждалі від цього хімічного елементу. Він зазначив, що даний хімічний елемент викликає нудоту, рвоту та втрату свідомості.
Хімічно люїзит – це похідне тривалентного миш'яку, сполуки якого мають велику токсичність. У 1993 році, в результаті підписання Конвенції про хімічну зброю, використання люїзиту як хімічної зброї було заборонено. Його включили до списку 1, котрий регламентує виробництво та обіг небезпечних речовин.
Раніше речник Генштабу повідомив, що на Бахмутському напрямку українські військовослужбовці перехопили в російсько-окупаційних військ стратегічну ініціативу — ведуть наступ широким фронтом.