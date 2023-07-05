Про це заявив керівник служби зв'язків з громадськістю Командування Сил Територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашківський.

— На Бахмутському напрямку складна ситуація. Ворог все частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів використовується елемент, попередньо називається, Люїзит, – заявив Дмитрашківський.

Речник Сил оборони заявив, що серед українських військових вже є постраждалі від цього хімічного елементу. Він зазначив, що даний хімічний елемент викликає нудоту, рвоту та втрату свідомості.

Хімічно люїзит – це похідне тривалентного миш'яку, сполуки якого мають велику токсичність. У 1993 році, в результаті підписання Конвенції про хімічну зброю, використання люїзиту як хімічної зброї було заборонено. Його включили до списку 1, котрий регламентує виробництво та обіг небезпечних речовин.