Над територією Миколаївської області 4 липня було знищено 2 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Про це інформує повітряне командування «Південь».
«Протягом доби 4 липня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня», — йдеться у повідомленні командування.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу російськими окупантами Очаківської та Куцурубської громад двічі виникали пожежі на відкритих територіх.
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
Над територією Миколаївської області 4 липня було знищено 2 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Про це інформує повітряне командування «Південь».
«Протягом доби 4 липня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня», — йдеться у повідомленні командування.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу російськими окупантами Очаківської та Куцурубської громад двічі виникали пожежі на відкритих територіх.