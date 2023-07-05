Служба безпеки спільно з державним бюро розслідувань зібрала доказову базу на суддю Звенигородського райсуду Черкаської області, яка заперечувала збройну агресію Росії та виправдовувала воєнні злочини рашистів.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Посадовиця перебувала на посаді голови районного суду та не приховуючи свою проросійську позицію підтримувала захоплення Криму та Мелітополя вихваляючи запровадження там «російського законодавства».

Як повідомляється, вона виправдовувала воєнні злочини Росії проти цивільних. Наприклад, ракетний удар рашистів по багатоквартирному будинку у Дніпрі в січні цього року вона «оцінила» як «супутні втрати» під час війни.

За даними слідства, посадовиця планувала подати у відставку та переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету.

Під час обшуків у неї було виявлено іноземну валюту, в тому числі російські рублі, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

На підставі зібраних доказів жінці повідомлено про підозру за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який корегував російські ракети, визнано винним у державній зраді та засудили до довічного увʼязнення.