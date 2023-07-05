Група компаній «ПАЕК» після збирання ячменю вже розпочала жнива озимого ріпаку.

Як зазначив голова наглядової ради ТОВ «СП «ПАЕК» Юрій Кормишкін, одразу після збирання врожаю проводиться обробіток ґрунту під посів озимої пшениці.

— Розпочали збір врожаю ріпаку. Одразу після збирання проводимо обробіток ґрунту під посів озимої пшениці. Аграрії не мають права на відпочинок у цю пору року, – прокоментував роботи в полі Юрій Кормишкін.

Збирають ріпак власною сільськогосподарською технікою. Одразу ж із поля зібраний врожай відправляють на елеватори компанії, де уже за справу беруться відповідальні спеціалісти, які контролюють якість, очистку, сушіння та подальше зберігання ріпаку.

Раніше повідомлялося, що група компаній «ПАЕК» розпочала прибирання полів ячменю на Миколаївщині.