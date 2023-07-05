Мешканець майже зруйнованого села Тернові Поди Миколаївської області розповів, що росіяни перетворили його будинок на «пункт спостереження», а коли тікали вкрали навіть цвяхи.

Як повідомляється в сюжеті «ФактиICTV», місцевий мешканець Віктор повернувся до рідного села три місяці тому. Чоловік показує своє розтрощене обійстя.

До початку повномасштабної війни у чоловіка була велика пасіка. Коли повернулися, справу свого життя почав відновлювати заново. Чоловік розповідає, бачив на власні очі, як росіяни нищили його господарство. Але досі не може повірити, що рідне село перетворили на руїни.

— Один сюди приліт; один — там, де корови стояли, мене накрило, я з вуликом два метри летів. Як тільки вийдеш за межі двору — моторошно, хати пусті, розбиті, сусідів нема, — розповідає Віктор.

У селі не вціліло жодного будинку, із майже двохсот жителів залишилися тільки дві родини. У селі досі немає води. Криниця забруднена, тож волонтерській допомозі й баклажкам з водою дуже раді.

Раніше місцева мешканка села Тернові Поди Миколаївської області поділилася пережитим під час окупації військами РФ.