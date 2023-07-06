У Нідерландах з 1 січня 2024 року заборонять мобільні телефони, планшети і смарт-годинники у школах, щоб вони не заважати навчатися.

Про це пише The Guardian.

Деяким учням можуть дозволити мати пристрої у класі, але лише якщо вони «особливо потрібні», наприклад, під час уроків інформатики чи з медичних причин.

— Учні повинні вміти зосереджуватися і мати змогу добре вчитися. Мобільні телефони заважають, свідчать наукові дослідження. Ми повинні захистити учнів від цього, – заявив міністр освіти Робберт Дейкграаф.

Уряд звернувся до керівництва шкіл із проханням узгодити правила внутрішнього розпорядку з учителями, учнями та батьками.

Офіційної урядової заборони поки що не буде, але її можуть запровадити влітку наступного року.

Нагадаємо, Франція схвалила новий закон, який зобовʼязує соцмережі перевіряти вік користувачів. Дітям молодше 15 років для користування застосунками буде потрібен дозвіл батьків.