З початку 2023 року компанія «Ростдорстрой» виграла тендерів на ремонт і утримання доріг Миколаївської області на 886 мільйонів гривень.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області у першому півріччі підписала з одеською фірмою вісім договорів, повідомляє Nikcenter з посиланням на інформацію в системі ProZorro.

Найбільшу суму розіграли на тендері з відбудови зруйнованого за час великої війни мосту у Вознесенську – 435,5 мільйони гривень. Ще п’ять великих тендерів проведено на «експлуатаційне утримання» окремих ділянок автодоріг державного значення.

Колишня Служба автодоріг вже не може укладати прямі договори, і на відкритих торгах почали з’являтися конкуренти. Проте поки безрезультатно: як і раніше, підряди дістаються Ростдорстрою, пише видання.

У найбільших тендерах конкуренцію традиційному фавориту миколаївських дорожників склала компанія «Будінвест інжиніринг» з Дніпра. Але фірма програла в усіх шести випадках.

Навіть тоді, коли дніпровці запропонували ціну на 5,8 мільйонів гривень меншу за «Ростдорстрой», Служба відновлення обрала одеську компанію. І після того, як це рішення було скасовано Антимонопольним комітетом, вдруге знайшла привід відхилити пропозицію дніпровської фірми, пише видання.

Зрештою підряд на поточний ремонт і прибирання 325 кілометрів доріг Н-24, Р-55 (Одеса-Вознесенськ-Новий Буг), Т-15-03 (обхід Нової Одеси), Т-15-10 та Т-15-06 віддали «Ростдорстрою».

Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області відмовила журналістам надати кошторис робіт за тендером на 435 мільйонів гривень.