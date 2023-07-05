Директора одного з підприємств судитимуть за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, 67-річний уродженець міста Макіївка Донецької області, який проживає у місті Первомайськ Миколаївської області, у соціальній мережі закликав до зміни меж території та державного кордону України.

Також поширював чисельні матеріали про визнання правомірною збройної агресії Росії, тимчасової окупації частини території України та глорифікації осіб, які здійснюють збройну агресію.

Колаборанту за частиною 1 статті 110, частиною 2, частиною 3 статті 436-2 КК України загрожує покарання до восьми років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, СБУ затримали колаборанта, який готував підрив залізниці на Черкащині.