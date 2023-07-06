З початку російської повномасштабної війни проти України, п'ять тисяч українських військових пройшли підготовку в Німеччині.

Про це агентству AFP повідомив представник командування підготовки Бундесверу.

З метою підтримки України, Європейський союз створив місію, яка має підготувати до 10 тисяч українських солдатів у Німеччині до кінця поточного року. За словами речника, до кінця року можуть бути підготовлені ще до 5 тисяч осіб.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України, німецький уряд прийняв рішення не лише постачати зброю, а й тренувати українських солдатів.

Головною метою такої підготовки було постачання важких систем озброєння, включаючи самохідну гаубицю Panzerhaubitze 2000 та бойові танки Leopard.

Місія, створена ЄС, має завдання підготувати до 30 тисяч українських військовослужбовців у центрах, розташованих у країнах-членах ЄС.

Нагадаємо, Збройні сили Норвегії Forsvaret планують навчити близько 3200 українських військових протягом цього року.