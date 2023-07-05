Сили оборони України мають успіх унаслідок наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Він зазначив, що українські війська на північ і південь від міста Бахмут продовжують чинити тиск на окупантів, вибивають росіян із раніше захоплених рубежів.

У районі Кліщіївки українські військові мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. російські «військкори» вже заявили, нібито окупанти залишили Кліщіївку.

А втім, як зазначає Генштаб ЗСУ, війська рф чинять «потужний опір», застосовують резерви, зазнають великих утрат. Наразі тривають важкі бої. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті читайте в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.