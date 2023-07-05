Керівник Львівського обласного Територіального центру комплектування (ТЦК) прокоментував вручення повісток місцевим депутатам.

Про це повідомив керівник обласного ТЦК та СП Олександр Тіщенко в програмі «ОЧІ» на «Першому Західному».

Напередодні депутатам Львівської облради вручили повістки перед початком сесійного засідання, тому що на повістки, які їм відправляли додому, вони не відреагували.

Як зазначається чинним законодавством, мобілізаційні заходи не стосуються лише народних депутатів, а місцевих же депутатів можуть призвати на військову службу на загальних засадах.

У повідомлені йдеться, якщо депутати не прийдуть до військкомату, то на них чекатиме штраф від 17 тисяч гривень, однак більшість депутатів матимуть право на відстрочку. Наприклад, серед тих, хто має трьох чи більше дітей.

Нагадаємо, місце вручення повісток не регламентовано законом — їх можуть виписувати де завгодно.