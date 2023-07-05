Президент України Володимир Зеленський провів розширене засідання Ставки під час якої були обговорені основні виклики.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, протягом двох годин обговорювалися основні виклики – захист АЕС, ситуація на фронті та нарощування власного виробництва військової техніки та озброєння.

«Перше – захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора «Енергоатома» Котіна та директора ХАЕС Козюру.Друге – ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому – розпорядження посилювати Північ», – написав він у телеграмі.

Зеленський додав, що на засіданні Ставки також подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонту техніки західного зразка.

Нагадаємо, через загрозу підриву Запорізької атомної станції було ухвалено рішення про зміцнення оборони північного кордону України особовим складом і бойовою технікою.



