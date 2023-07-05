Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не побачили жодних доказів щодо наявності протипіхотних мін на Запорізькій АЕС, які могли б свідчити про загрозу для реактора.

Про це повідомляє South China Morning Post .

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії ООН повідомили, що вони не бачили жодних доказів щодо наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції, які могли б поставити під загрозу безпеку реактора.

За даними журналістів, представник МАГАТЕ повідомив, що спостерігачі МАГАТЕ на об'єкті продовжують стежити за ситуацією.

Раніше повідомлялося, що ні Україна, ні Росія не зобовʼязалися дотримуватись п'яти принципів, викладених директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі щодо захисту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.