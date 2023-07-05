Дитячий простір на базі дитячого містечка «Казка» щонеділі влаштовує безкоштовні театральні покази для дітей Миколаєва та малечі з сімей ВПО.

Про це повідомляє Агенція розвитку Миколаєва.

Вистави дітям проводять актори Миколаївського академічного художнього драматичного театру.

Вже цієї неділі, 9 липня, об 11:00 на базі простору відбудеться вистава «Одного разу в Африці». Організатори запрошують усіх охочих доєднатися до перегляду.

Липнева програма щотижня готує для маленьких відвідувачів лялькові театральні вистави на базі українських казок. Зокрема за таким графіком:

9 липня об 11:00 – вистава «Одного разу в Африці» (вік 3+);

16 липня об 11:00 – вистава «Щуча» (вік 6-9 років);

23 липня об 11:00 – вистава «Лялькарка» (вік 3-6 років);

29 липня об 12:00 – вистава «Пригоди козаків» (вік 3+).

Вхід на подію вільний за умови попередньої реєстрації за телефоном: +380(97)091-24-01. Локація заходу: Дитячий простір в ДМ «Казка» за адресою: вул. Декабристів, 38-А.

Нагадаємо, в Миколаївському зоопарку влаштували загальноміський захід, присвячений Міжнародному дню захисту дітей.