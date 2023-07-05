Дитячий простір на базі дитячого містечка «Казка» щонеділі влаштовує безкоштовні театральні покази для дітей Миколаєва та малечі з сімей ВПО.
Про це повідомляє Агенція розвитку Миколаєва.
Вистави дітям проводять актори Миколаївського академічного художнього драматичного театру.
Вже цієї неділі, 9 липня, об 11:00 на базі простору відбудеться вистава «Одного разу в Африці». Організатори запрошують усіх охочих доєднатися до перегляду.
Липнева програма щотижня готує для маленьких відвідувачів лялькові театральні вистави на базі українських казок. Зокрема за таким графіком:
Вхід на подію вільний за умови попередньої реєстрації за телефоном: +380(97)091-24-01. Локація заходу: Дитячий простір в ДМ «Казка» за адресою: вул. Декабристів, 38-А.
Нагадаємо, в Миколаївському зоопарку влаштували загальноміський захід, присвячений Міжнародному дню захисту дітей.
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
Дитячий простір на базі дитячого містечка «Казка» щонеділі влаштовує безкоштовні театральні покази для дітей Миколаєва та малечі з сімей ВПО.
Про це повідомляє Агенція розвитку Миколаєва.
Вистави дітям проводять актори Миколаївського академічного художнього драматичного театру.
Вже цієї неділі, 9 липня, об 11:00 на базі простору відбудеться вистава «Одного разу в Африці». Організатори запрошують усіх охочих доєднатися до перегляду.
Липнева програма щотижня готує для маленьких відвідувачів лялькові театральні вистави на базі українських казок. Зокрема за таким графіком:
Вхід на подію вільний за умови попередньої реєстрації за телефоном: +380(97)091-24-01. Локація заходу: Дитячий простір в ДМ «Казка» за адресою: вул. Декабристів, 38-А.
Нагадаємо, в Миколаївському зоопарку влаштували загальноміський захід, присвячений Міжнародному дню захисту дітей.