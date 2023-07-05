Найбільший у Центральній Європі приватний залізничний перевізник, чеська RegioJet готова замовити в Україні 1000 вагонів, якщо вони будуть адаптовані до стандартів ЄС і коштуватимуть не більше €1 млн за одиницю.

Про це в інтервʼю Forbes розповів власник RegioJet Радім Янчура.

Повідомляється, що в Україні RegioJet співпрацює з державним монополістом — «Укрзалізницею», а після вступу України в ЄС ситуація може змінитись, тому чеська компанія прагне закріпитись на українському ринку до того часу.

За словами власника компанії, Україна поки займає лише 1% у бізнесі RegioJet, який торік перевіз 11 мільйонів пасажирів, але до кінця 2024 року компанія планує суттєво збільшити частку українського напрямку, пасажиропотік має зрости втричі – до 500 000 пасажирів на рік.

— У 2024 році плануємо в партнерстві з «Укрзалізницею» запустити рейси Київ – Берлін, а також Київ – Ганновер через Лейпциг і Дрезден. Наші очікування щодо цього проєкту дуже оптимістичні, оскільки в Німеччину їздить набагато більше українців, ніж у Чехію, — сказав Радім Янчура.

RegioJet має найбільшу частку перевезень на популярному маршруті Прага – Кошице. Кошице – друге за величиною місто Словаччини, що знаходиться за 70 кілометрів від Ужгорода.

Компанія хоче продовжити цей маршрут до українського міста Чоп в Закарпатській області, а в перспективі до Мукачева, тому що бачать великий потенціал у перевезенні європейських туристів саме в Мукачево.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 30 червня 2023 року у тестовому режимі запустила жіночі купе.