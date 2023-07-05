На заміну старих вікон, дверей та облаштування відкосів у миколаївському дитячому садку №139 влада планує витратити 2,4 мільйони гривень.

Відповідний тендер був оприлюднений на платформі публічних закупівель Prozorro.

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради 22 червня оголосив тендер на проведення капітального ремонту будівлі закладу дошкільної освіти № 139 з очікуваною вартістю робіт у 2 мільйони 623 тисячі 248 гривень.

Згідно з технічним завданням підрядник має замінити старі вікна та двері на нові, облаштувати відкоси та пофарбувати їх.

До тендеру були допущені два учасники: ФОП Колбасюк Антон Ігорович, який запропонував виконати роботу за 2 мільйони 150 тисяч 77 гривень, та Приватне підприємство «Монтаж-Технологія», що запропонувало ціну в 2 мільйони 492 тисячі 84 гривні.

Найбільш вигідною пропозицією визнано пропозицію ФОП Колбасюк Антон Ігоровича, тому тендерний комітет розглядає його пропозицію для ухвалення рішення.

Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів у Миколаєві пошкоджено або зруйновано 61% шкіл.