Одяг, взуття, іграшки та солодощі. Все це отримала багатодітна родина від гуманітарного штабу Олександра Гайду. Волонтери відвідали сім'ю у Херсоні. Від початку великої війни малеча не знала жодного спокійного дня, а тепер ще й оговтується від чергового терору - підриву Каховської ГЕС.

Про це інформує пресслужба нардепа.

«Ми з нашим гуманітарним штабом хотіли бодай на якусь мить відволікти дітей від жахів війни. Приємно усвідомлювати, що на обличчях дітей знов засяяла усмішка. Будемо робити все можливе, аби наші діти, навіть під час війни, відчували підтримку та знали, що про них піклуються», - зауважив народний депутат Олександр Гайду.

В родині, яка отримала гуманітарну підтримку штабу, - 5 дітей. Найменшій - 6 років, старшій - 16.

«На жаль, сім’я опинилася у скрутному становищі. Вони вже давно знаходяться у нас на обліку. Дякуємо за ваш візит та за допомогу цій родині», – підкреслила фахівчиня управління Корабельної райради Херсону Олена Чихун.

Команда гуманітарного штабу Олександра Гайду вже допомогла необхідними речами кільком десяткам дітей. Але на цьому команда не зупиняється. Волонтери гумштабу Олександра Гайду зустрілися з головою Корабельної районної ради Херсону Наталіє Чихун та обговорили подальшу співпрацю для допомоги містянам. Тож до Херсону незабаром направиться черговий вантаж гуманітарної допомоги для місцевих мешканців.

Нагадаємо, що раніше гумштаб Олександра Гайду передав для постраждалих від підтоплення жителів Херсонщини засоби гігієни, питну воду, одяг та продукти. А для евакуації команда народного депутата надала човен.