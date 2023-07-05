Фахівці ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» продовжують роботи із заміни понад 800 метрів трубопроводу опалення у Центральному районі.

Про це повідомила Миколаївська міська рада.

Повідомляється, що на ділянці від вулиці Спаської до вулиці Потьомкінської вони демонтували застарілі труби та уклали нові. Наразі виконується ізоляція оновленої тепломережі. Паралельно працівники підприємства демонтують трубопроводів на ділянці від вулиці Потьомкінської до вулиці Великої Морської.

Як зазначається, заміна цього трубопроводу дозволить безперебійно та якісно забезпечити теплом взимку мешканців понад 50 будинків та 5 освітніх закладів, які є абонентами ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».

Як повідомляють, виконання зазначених робіт відбувається у рамках комплексної підготовки до опалювального сезону 2023-2024 роках за підтримки міжнародних донорів. Зокрема, труби опалення, що укладається фахівцями, було отримано від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Нагадаємо, Україна отримала партію вантажу від німецьких партнерів для підтримки енергосектору, відповідна допомога буде передана для потреб АТ «Миколаївобленерго».