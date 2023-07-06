Більш ніж 200 тисяч га продали та купили люди від старту земельної реформи, що працює вже 2 роки. І незважаючи на бойові дії, люди продовжують укладати договори купівлі-продажу.

Про це заявив народний депутат, голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

«В рік старту ринку землі українці уклали понад 27 тисяч договорів купівлі-продажу. У 2022 - більш ніж 23 тисячі угод. І це при тому, що з лютого до травня ринок землі був фактично поставлений на паузу, державні реєстри не працювали. У 2023, навіть за неповний рік, маємо вже майже 17,5 тисяч угод. Це гарна тенденція. Впевнений, ринок землі не зупинять жодні чинники», - зауважив Олександр Гайду.

Цього року середня ціна за один гектар складає 39 тисяч гривень. Однак, за словами Олександра Гайду, ціни у кожному регіоні можуть сильно різнитися. Наприклад, в Івано-Франківській, Львівській, Київській, Полтавській та Тернопільській областях найдорожча вартість гектара.