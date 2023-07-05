У Корабельному районі Миколаєва, 5 липня міська рада провела інспекцію ще одного укриття, де завершився ремонт. Проте для відкриття закладу ще не отримали дозвіл районної військової адміністрації.

Про це повідомляє мер Олександр Сенкевич у своєму телеграм-каналі.

За його словами, в укритті оновлені стіни, стеля та підлога. Проведені всі необхідні комунікації. Є туалети, встановлена система очистки води. Вентиляційна система працює на охолодження та обігрів, є резервне світло. Для дітей облаштовані ігрові та освітні зони, є всі необхідні меблі, запаси питної води та медикаменти.

— Цього тижня заклад організовує зустріч із батьками, які зможуть оглянути укриття, поспілкуватись із директором та вихователями й ухвалити рішення, віддавати дитину до садочка чи ні. Важливе нагадування: дізнатись, які заклади вже працюють або планують відкриватись, батьки можуть у найближчому дитячому садку,— зазначає мер міста.

Наразі в місті ремонти укриттів вже виконані у семи дитячих садках, три з них — вже працюють. Крім того, у 13 закладах тривають роботи.

Також повідомлялося, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень.

Також, як відомо, міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 млн на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.